Edirne'de otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Enez ilçesinde bir otomobil devrildi.  Otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İpsala - Enez kara yolunda, Batuhan Öngel'in kullandığı otomobil yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Öngel ve yolcu Görkem Zümrüt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Hasan Akın ise ekiplerce Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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