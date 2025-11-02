Edirne'de otomobil fırına girdi: Dört yaralı

Edirne'de bir otomobil kontrolden çıkıp, fırına daldı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 22 BB 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu M.Y.'ye ait ekmek fırınına girdi.

Çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan iki kişi, bir fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.