Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Keşan'ın Beğendik Beldesi istikametinden, Beğendik Kavşağı istikametine giden E.D. (38) yönetimindeki otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosikletten düşen Bülent Çakır (45) ve Kemal Bayram (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Çakır ve Bayram'ın cenazeleri, nöbetçi savcı, jandarma ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, hayatını kaybeden Bayram ve Çakır'ın yakınları da olay yerine akın etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.