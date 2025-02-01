Edirne'de otomobilde yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edirne'de otomobilde yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’nde A.A. yönetimindeki otomobili durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde yaptıkları kontrolde, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve tabancaya ait 44 dolu fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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