Edirne’de Pakistanlılar, Hindistan vatandaşını rehin aldı

Edirne'de iş vaadiyle kandırıldığı kişilerce alıkonularak ailesine işkence görüntüleri gönderilen ve fidye istenen Hindistan vatandaşı, polis tarafından kurtarıldı. 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de Pakistanlılar, Hindistan vatandaşını rehin aldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları çalışma sonucu A.K.R'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde alıkonulduğu tespit edildi.

Edirne’de Pakistanlılar, Hindistan vatandaşını rehin aldı - 1

TÜRK DE GÖZALTINA ALINDI

Adrese düzenlenen operasyonda A.K.R. kurtarıldı, Pakistan uyruklu 3 şüpheli ile evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 220 avro ve 16 bin 230 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, A.K.R, ifadesinin alınmasının ardından kentten ayrıldı.

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