Edirne’de park halindeki iki otomobil alev alev yandı

Edirne’de çıkan yangında iki otomobil alev topuna döndü, apartman sakinleri son anda kurtuldu.

Edirne’de park halindeki iki otomobil alev alev yandı

’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir apartman sitesinde park halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Edirne’de park halindeki iki otomobil alev alev yandı - 1

sırasında alevlerin sıçradığı bir apartmanın dış cephesi ve penceresi de zarar gördü. Alevlerin etkisiyle evin içini saran dumanlara rağmen ev sakinlerinin uyanık olması, yaşanacak bir facianın önüne geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edirne’de park halindeki iki otomobil alev alev yandı - 2

sonrası iki otomobil tamamen yanarak hurda yığınına dönerken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve kundaklama ihtimalini araştırmak üzere inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de park halindeki iki otomobil alev alev yandı - 3

Evinin içinin çıkan dolayısıyla dumanla kaplandığını ifade eden yaşlı kadın, büyük korku yaşadığını belirtti.

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