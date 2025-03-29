Edirne'de sağanak sonrası dolu yağışı

Edirne'de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar  iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı.

Edirne'de sağanak sonrası dolu yağışı

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hafta sonu etkili olacağı belirtilen kentte ve fırtına etkisini sürdürürken, yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu.

Kent merkezinde Saraçlar Caddesi'nde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırkne, bazı vatandaşlar da iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, bayramın 1. ve 2. günü yağışların sürmesi bekleniyor.

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