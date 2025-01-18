Edirne'de sis: Görüş mesafesi düştü

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis: Görüş mesafesi düştü

Sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında bir derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Ortalığı karıştıran mesaj: "Hakkınızı helal edin"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...