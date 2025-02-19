Edirne’de soğuk hava: Kar aralıklarla sürüyor, yollar buz tuttu

Soğuk hava sistemi etkisi altındaki Edirne'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma oluştu.



Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Sabah trafiğinde zaman zaman aksamalar ve maddi hasarlı kazalar yaşandı.



Selimiye Meydanı ve kent merkezindeki kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı, bazıları kayıp düştü.



Belediye ekipleri ise kent meydanına traktörle buz çözücü solüsyon serpti. Olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakta zorlandı.



Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.



Karayolları ekipleri Avrupa'ya ulaşımın sağlandığı sınır kapılarındaki güzergahlarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.