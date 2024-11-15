Edirne'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki otomobilde çok sayıda gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Edirne'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 2 otomobili durdurdu. Araçlardaki aramada, 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer ile 209 muhtelif obje ele geçirildi.

Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

Öne Çıkan Video

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV'de yanıtladı: Rize'de deprem ne anlama geliyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...