Edirne'de tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altında

Hanlıyenice köyü yakınlarında traktörün çektiği balya yüklü römorkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, kısa sürede tarım arazilerine sıçradı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerinin itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.



Ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada köy sakinleri de alevlerin sıçramaması için anız bulunan arazilerini sürdü.



Kontrol altına alınan yangında 400 dekar kanola ve buğday ekili tarım arazisi, 600 dekar anız, 100 balya ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar gördü.



Soğutma çalışmaları sürüyor.