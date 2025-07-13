Edirne’de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Keşan ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasında yer alan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

Biçilmiş buğday tarlasından başladığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına kara ekipleriyle havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale sürüyor.

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Çevre illerden de çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Köy halkı da yangınla mücadeleye traktörleriyle katıldı. Bazı vatandaşlar yangın bölgesine su taşırken, bazıları da alevlerin yayılmasını önlemek için ekiplere destek veriyor.

ARAZÖZ DEVRİLDİ 4 PERSONEL YARALANDI



Yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi. Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi.