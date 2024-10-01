Edirne'de TIR ile minibüs çarpıştı
Edirne'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışık ihlale yapan TIR'ın kapalı kasa minibüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne’nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta Havsa’dan Edirne istikametine seyir halindeki N.Ç. idaresindeki TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak C.C.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada minibüs sürücüsü C.C., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.C., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR sürücüsü N.Ç., gözaltına alındı.
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