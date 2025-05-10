Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde durdurulan TIR’da yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki TIR’ı durdurdu.

TIR’da bulunan yolcuların /PDY şüphelisi ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu belirlendi. B.A., M.K. ve A.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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