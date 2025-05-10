Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki TIR’ı durdurdu.

TIR’da bulunan yolcuların FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu belirlendi. B.A., M.K. ve A.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.