Edirne'de üç FETÖ şüphelisine gözaltı

Edirne'de yurt dışına kaçmak üzere olan FETÖ üyesi üç şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de üç FETÖ şüphelisine gözaltı

'nin Uzunköprü ilçesine yurt dışına kaçmak üzere olan 3 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheliler A.A, H.G. ile M.E.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...