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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 650 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

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