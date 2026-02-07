Edirne'de uyuşturucu operasyonu. Kilolarca yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, kentte 240 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini dile getirdi.

Operasyonda E.S. isimli şüpheli yakalanırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerlikaya, paylaşımında "Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır!" ifadelerini kullandı.