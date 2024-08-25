Edirne'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.D. ve A.A., mahkemece tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucuya 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Keşan’da düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 1 kilogram 60 gram metamfetamin, 660 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonlarda A.D. ve A.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘ madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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