Edirne'de vahşet! Çöplükte 15 köpek ölü bulundu: Belediye başkanından suç duyurusu

Edirne Uzunköprü 'de gelen bir ihbarı değerlendiren Uzunköprü Doğayı ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, belediyeye ait çöplükte çok sayıda ölü köpeğin çuvallar içerisinde vahşi depolama alanına bırakıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili savcılığa verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.



"ŞİDDETLE KINIYORUZ"



Başkan Martin, sokak hayvanlarının vahşice katledilmesini şiddetle kınadıklarını söyledi. Martin şöyle konuştu:



"Çöplük alanına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan, kimliği belirsiz kişilerce katledilen sokak hayvanlarıyla alakalı sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamdan koparılmasını şiddetle kınıyoruz. Sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu süreçten sonra sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağımızı da kamuoyuna belirtmek istiyorum."