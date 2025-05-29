Edirne’de vahşet: Su dolu çukurda başsız 3 köpek bulundu!

Keşan'ın Büyük Cami Mahallesi'nde ATV ile dolaşmaya çıkan Şenol Göksu, Asri Mezarlık arkasında bulunan tarla kenarındaki su dolu çukurdan ağır koku yayıldığını fark etti.

Göksu, su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte bölgede ATV'yle gezmeye çıktıklarını belirterek, "Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde 3 ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz" dedi.



Diğer yandan belediye ekipleri, köpekleri bulunduğu yerden almak için çalışma başlattı.

