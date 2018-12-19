Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine giren Trakya'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.



Bunun ardından bazı bölgelerde kar yağışı görüldü.



Yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirmişti.



KEŞAN VE İPSALA’DA OKULLAR KAR NEDENİYLE BUGÜN TATİL



Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçesine bağlı tüm okullar kar nedeniyle bugün tatil edildi. Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İpsala ve Keşan ilçelerinde merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşlerin bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, Uzunköprü'de ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.



TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.



Kar kalınlığı Malkara ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.



Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Malkara Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, ilçe merkezinde ekiplerin hazır beklediğini, yeterince araç, tuz ve kum bulunduğunu belirterek, "Kriz masamız 24 saat çalışıyor. Karayollarına da destek verebiliriz. Bazı mahalle yollarımızı şu anda açma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Kar yağışı nedeniyle Malkara-Şarköy karayolunun 18. kilometresinde "Ulaman Rampası" olarak adlandırılan bölümde ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.



Tekirdağ'da kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.