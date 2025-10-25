Edirne’de yağ fabrikasında patlama

Edirne’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında iddiaya göre, kazan dairesinde sızan hekzan gazı, kömür cüruflarına temas edince büyük bir parlamayla patladı.

Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma ve güvenlik çalışması yaparken, yaralanan bir işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, aynı fabrikada daha önce de birkaç kez yangın çıktığı öğrenildi.