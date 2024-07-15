Edirne'de yangın: 50 dönüm alan zarar gördü

Edirne’nin Keşan ilçesinde yangın çıktı. Yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Edirne'de yangın: 50 dönüm alan zarar gördü

’nin Keşan ilçesinde 50 dönüm anız, ot ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasındaki arazide henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait eşyalar bulundu.

Polis, yaptığı araştırmada yangının çıktığı noktada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kaldığını belirledi.

Olay yerinde, yastık, battaniye, giyim eşyası ve gıda malzemeleri bulundu.
Yangını çıkartmış olabileceği değerlendirilen kişinin eşyalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince parmak izi araştırması yapıldı.

Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Beylikdüzü'nde tekne bota çarptı: 1 ölü

TÜRKİYE HABERLERİ

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...