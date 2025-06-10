Edirne'de yangın paniği

Edirne merkeze bağlı Doyran köyünün yakınlarında bulunan nehir kenarındaki Adacıkta biriken çöplerden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine İl Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın, köy halkı ve ekiplerin saatlerce mücadelesi sonucu söndürüldü.

Köy halkı, bilinçsizce adacığa atılan çöplerin biriktiğini ve yetkililerin daha büyük yangınlar çıkamaması için önlem alması gerektiğini belirtti.