Edirne'de yolcu treni beton pompası aracına çarptı

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

Edirne'de yolcu treni beton pompası aracına çarptı

İstanbul - Sofya seferini yapan , Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu. Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü. Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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