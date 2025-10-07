Edirne’de yurt dışına kaçmak isteyen 287 örgüt mensubu yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kolluk kuvvetleri temsilcileri, kaymakamlar ve kurum temsilcileriyle gerçekleştirdiği eylül ayı olağan asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Vali Sezer, Edirne’nin sınır ili olması nedeniyle özellikle suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmak istediği bir nokta olduğuna dikkati çekti.

Sezer, geride kalan 9 aylık dönemde Edirne’den yurt dışına kaçmak isteyen kişi sayısının bin 166 olduğunu kaydetti. Vali Sezer, bu kişilerin 287'sinin ise örgüt mensubu olduğunu açıkladı.