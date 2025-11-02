Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınında bir TIR, önündeki bir başka TIR'ı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı.

Lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen başka otomobilin üstüne düştü.



HIZINI ALAMAYAN TIR, BAŞKA TIRLA ÇARPIŞTI



Lastiği patlayan TIR, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen bir TIR'la çarpıştı. Bu sırada otomobil de Bulgaristan plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.