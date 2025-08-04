Edirne'de aile vahşeti: Eşini ve oğlunu boğarak öldürdü
Edirne'de aile içi çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, eşini ve 9 yaşındaki oğlunu boğdu. Daha sonra bıçakla intihara kalkışan Alacı ağır yaralandı.
Edirne'de muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.
2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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