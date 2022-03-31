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Edirne'deki aile katliamına tutuklama

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Haberler - NTV Haber 31.03.2022 - 12:58

Edirne'deki aile katliamına tutuklama

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Edirne'de aile katliamı: 4 ölü

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'de bir evde aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Ekipler Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol denetimi yapıyordu.

Motosikletli sürücünün kanlı kıyafetlerinden şüphelenen jandarma zanlıyı durdurdu.

BAZ İSTASYONU KAYDI ELE VERDİ

Güvenlik güçlerine kaza yaptığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı. İfadesinde olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Elmalı köyünde bulunmadığını söylemesine rağmen baz istasyonu kayıtlarından köyde olduğu bilgisi elde edildi.

SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

25 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan bir kişi ise serbest bırakıldı. İki gün önce meydana gelen olayda 4 kişilik Güner ailesi evde silahla vurularak öldürülmüştü.

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