Edirne'deki köpek katliamına 4 gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait vahşi depolama alanında 15 köpeğin çuvallar içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamera kayıtlarıyla belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'deki köpek katliamına 4 gözaltı

Uzunköprü'de 12 Ağustos'ta gelen bir ihbarı değerlendiren Uzunköprü Doğayı ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, belediyeye ait çöplükte çok sayıda ölü köpeğin çuvallar içerisinde vahşi depolama alanına bırakıldığını tespit etti.

Dernek yetkilileri, karşılaştıkları manzarayı cep telefonuyla kaydedip Uzunköprü Belediyesi'ni de etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması ile harekete geçen belediye ekipleri, inceleme başlatarak, polis ve jandarma ekiplerine de haber verdi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

ŞÜPHELİLER KAMERA KAYITLARIYLA BELİRLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma timleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, Ö.B., S.D., A.İ. ve G.K.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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