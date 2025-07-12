Edirne'deki orman yangını söndürüldü
Edirne'de anız yakılması nedeniyle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında anız tarlasında başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevlere arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler adaha sonra bölgede soğutma ve hasar tespit çalışması yaptı.
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