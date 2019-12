Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi otoyol gişelerinde M.E. ve M.S. idaresindeki iki aracı durdurdu.



Araçlarda yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri A.D., R.S., N.C., G.B. ve M.Ş. ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen M.E., M.S., Y.G. ile Afgan uyruklu A.S. ve B.A. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.