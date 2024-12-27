Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Keşan ilçesindeki 20 adreste yapılan aramada, 274 gram sentetik uyuşturucu, 196 sentetik ecza, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.