Edirnekapı Şehitliğinde hüzünlü bayram

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Şehit aileleri mezarları temizleyip su verdi. Bazı şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



"HER BAYRAM VE HER GÜN GELMEYE DEVAM EDECEĞİM"



Şehit olan oğlunun mezarına gelen Emine Koç, "Gurur duyuyorum oğlumla Enes'im 19 yaşındaydı. Enes isteyerek seve seve şehit oldu. Şehit olmayı çok istiyordu muradına da erdi. Buradayız cennet bahçesindeyim. 2022 yılından sonra bura benim cennet bahçem oldu. Rabbim cennetinde kavuştursun. Her bayram ve her gün gelmeye devam edeceğim" dedi.



"BİZİM İÇİN BURASI BİR VATAN BAHÇESİ"



Kenan Evren Akman ise, "Duygulanıyoruz buraya geldiğimizde ama bizim için burası bir vatan bahçesi. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah vatana, millete güç kuvvet versin. Ağabeyim Bitlis'te 1992 yılında şehit oldu. Her geldiğimizde acımız tabii ki tazeleniyor. Gencecik çocukları gömdük bu topraklara" diye konuştu.



"HALA ACIMIZ AYNI"



Ayşe Tortum ise, "Hala acımız aynı acı seneler de geçse. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Anne olarak ne bayramı ne doğum günü ne kandiller, özlem, hasret. Operasyonda şehit oldu. Bayramlar burada kandiller burada. Her hafta buradayım. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.