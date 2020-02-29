Edirneli vatandaşlardan sınırdaki göçmenlere yardım eli

Göçmenlerin sınır kapılarındaki bekleyişleri sürüyor. Edirne'de iki gün süren bekleyiş, soğuk havanın da etkisini arttırmasıyla daha da zor bir hal almaya başladı. Göçmenlerin özellikle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadığı gözlemlenirken, yiyecek bulamayan göçmenlerin yardımına Edirne halkı koştu.

DHA 29.02.2020 - 19:38

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Edirne sınır kapılarındaki göçmen sayısı gittikçe artıyor.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı.  
  
Edirne halkı kendi imkanlarıyla göçmenlere yardım elini uzattı. Bölgeye gelen vatandaşlar sınırda bekleyen göçmenlere yiyecek ve battaniye yardımı yaptı. 
  
Edirneli vatandaşlar, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişi süren küçük çocuklar için ise çorap dağıttı. 
  
8 yaşındaki Parmis ise, onu sıcak tutacak çoraplara sahip olmanın sevincini yaşadı.   
  
Annesi ile İran'dan gelen ve 2 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşayan Parmis, "Çorapları birisi getirmişti, sadece mutluyum çoraplarımı giyindiğim için" dedi. 

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