Edirne'ye içme suyu sağlayan baraj alarm veriyor

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 17 seviyesine düştü.

Edirne'ye içme suyu sağlayan baraj alarm veriyor

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan Kayalıköy Barajı'nda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve 'nin içme suyunun da sağlandığı barajda, su seviyesi buharlaşma nedeniyle her geçen gün azalıyor.

Doluluk oranı yüzde 17 olarak ölçülen barajdan, su seviyesindeki düşüş nedeniyle tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.

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