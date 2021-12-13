Edirne'yi sağanak vurdu

Edirne'nin güneyinde şiddetli sağanak yağmur nedeniyle Enez-Keşan yolu trafiğe kapandı.

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerinde gün boyu etkisini sürdüren yağmur bölgede hayatı olumsuz etkiledi.



Enez-Keşan yolu Şabanmera yol ayrımından itibaren trafiğe kapanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Trafiğin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Enez ve Keşan Kaymakamlığı ile belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.



Ulaşıma kapanan yolda araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su baskınlarının yaşandığı bazı evlerde de tahliyeler gerçekleşti.