Edirne'yi sis bastı

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'yi sis bastı

'de sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında bir derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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