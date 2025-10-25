Edremit canisi soruşturması: 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp ikisi polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülen Mustafa Emlik'e ilişkin soruşturma devam ediyor.

Edremit'teki bir emlak satış ofisinin ortakları olan ve katil Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen Kadir Sözen, Kemal Yıldız ve Emre Bekir Güle, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, 18 Ekim günü 3 kişiyi öldürmüş, 2'si polis 7 kişiyi de yaralanmıştı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

