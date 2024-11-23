Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Balıkesir'de Edremit Körfezi'ndeki yerleşim bölgelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Edremit ilçesi Zeytinli, İkizçay, Kadıköy ve Altınkum mahallelerinde sabahın erken saatlerinde bastıran şiddetli nedeniyle bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

Sert esen lodos, bazı sokaklarda ağaçların kırılan dalları ve elektrik direklerini yola devrildi.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. Kimi bölgelerdeki su baskınlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu.

Yoğun yağış ve lodosun devam ettiği körfez bölgesinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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