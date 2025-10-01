Edremit’te araç yangını otluk alana sıçradı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen araç yangını, otluk alana sıçradı.

Edremit’te araç yangını otluk alana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi 285. Sokak’ta meydana geldi. Otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda büyüdü. Yangına, İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Araçtan otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile zeytin ağaçlarına ulaşmadan söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...