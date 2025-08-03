Edremit'te çöplük alanda yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emin Kuyu mevkisindeki çöplük alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.