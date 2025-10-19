Edremit'te dehşet: 2 kişiyi katledip 7 kişiyi yaraladı, polisle çatışmada öldü

Saldırgan, gasp ettiği araçla gittiği Yenimahalle, Akçay ve İkizçay mahallelerinde 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı. Polis ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca Edremit ilçe merkezinde çatışmaya dönüştü. Olayda 2 polis memuru yaralandı, şüpheli ise öldürüldü.

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde sabaha karşı hareketli dakikalar yaşandı. Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir şüpheli, durdurduğu bir aracı gasp edip sahibini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç sahibinin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 SAVCI SORUŞTURUYOR



Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şunları söyledi: "Şüphelinin yakalanmasına yönelik sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da o esnada etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurunun tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."



Vali Ustaoğlu, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde tedaviye alınan yaralıları da ziyaret etti.