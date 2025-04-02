Edremit’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olan 13 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Edremit’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, il sınırları içerisindeki kıyı şeridini kullanarak göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan şahıslar tespit edildi. Operasyonda 13 Afgan uyruklu yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatörler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

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