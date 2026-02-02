Edremit'te kokoreç dükkanına silahlı saldırı. 2'si ağır 3 yaralı

Edremit'in en işlek noktalarından birinde bulunan kokoreç dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre motosikletlerle olay yerine gelen 2 kişi, dükkana kurşun yağdırdı. Saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Polis saldırganları tespit etmek için çevredeki kamera görüntülerini topladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.