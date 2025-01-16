Edremit'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobil, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

