Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık bir alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale etti.



Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına iki helikopte de destek veriyor.



Bu arada, rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar da denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.



Kara yolunda trafik alevler yüzünden durma noktasına gelirken, araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu.

SIRMALI: BİR KONUT TAHLİYE EDİLDİ



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi.

ARSLAN: 500 DÖNÜM DE ETKİLİ

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da alevlerin yaklaşık 500 dönüm alanda etkili olduğu belirterek, şunları kaydetti: "Burhaniye tarafındaki yerleşim yerlerine çok yakın noktalara gelmiş ama ekiplerin müdahalesi sonucunda engellenmiş. Denizin yakın olması büyük bir avantaj, helikopterler 5 dakikada bir suyu doldurup boşaltıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Yangın henüz sönmedi, devam ediyor ancak yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınma durumu söz konusu olacak. Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor. Yangın kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor."

Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün telef olduğu belirtildi.



Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor