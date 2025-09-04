Edremit'te uyuşturucu operasyonu... 27 bin hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, arama yapılan kamyonette 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ticaretine yönelik çalışmada, plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsünü durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 

