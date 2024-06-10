EDS panosuna çarpan araç dereye yuvarlandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) panosuna çarptıktan sonra dereye yuvarlandı. Kaza sonucunda sürücü ağır yaralandı.

EDS panosuna çarpan araç dereye yuvarlandı

Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahılı Caddesi'nde, alkollü olduğu tespit edilen U.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki EDS panosuna çarptı ve ardından dereye yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü U.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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