Efkan Ala: 15 Temmuz'da Türkiye, Suriyelileştirilmek istendi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"Bunları kullanan aklın asıl hedefi Türkiye'yi Suriyelileştirmekti." diyen Ala, "Türkiye bir yıldız gibi parlamaya başlamıştı. O bakımdan bunun önünü kesmek için bir kurgu yapmışlar, o ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLMAK GEREKİYOR"

Bugün gerçekleşen FETÖ operasyonlarını anımsatan Ala, "Teyakkuz halinde olmak gerekiyor. Kökü dışarıda olan örgütlenmelerin bir anda ortadan kalkması mümkün değil. Bunları kullananların ortaya koyduğu hedefler ortadan kalkmış değil." dedi.

"BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER"

FETÖ ile mücadelede çok önemli mesafe alındığını belirten Ala, "Liderlerinin ölmesiyle birbirlerine düştüler. Hücre tipi örgütlenmelerde, bazı hücreler varlıklarına devam eder. Onun için Türkiye ciddi bir biçimde bu süreçleri yönetmektedir." şeklinde konuştu.

"BİZ HEP TEK YÜREĞİZ"

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını vurgulayan Efkan Ala, "Biz hep tek yüreğiz. Koskoca bir uygarlığın mirasçısıyız. İş başa düştü mü; ya devlet başa ya kuzgun leşe deriz." ifadelerini kullandı.

"Meclis'e saldırdılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırdılar. Sistemin tam kalbine saldırdılar." diyen Efkan Ala, şöyle devam etti:

"Türkiye tamamen yok edilmek istendi. Bunlar yabancı istihbarat kuruluşlarının aparatlarıdır. Delilleriyle, kanıtlarıyla ortaya çıktı. Bütün bunlar 'One minute'dan sonra başladı. Çok daha dikkatli olunacak. Sınırımızda önemli olaylar oluyor. Şu anda Gazze'de büyük bir soykırım var. Suriye'de, Irak'ta her an istikrarsızlığı derinleştirmek için faaliyet içindeler. İç cephemizi tahkim etmemiz gerektiğini hep söyledik."